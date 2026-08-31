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Калужские новости

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13 тонн потенциально опасного мяса нашли у калужского предпринимателя

13 тонн потенциально опасного мяса нашли у калужского предпринимателя

На складе ИП в деревне Малые Козлы нашли более 13 тонн мяса без документов, также обнаружив еще целый ряд нарушений.

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