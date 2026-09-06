Как утешить бабу?! Инструкция для мужчин

«Она же ревёт!», - восклицает мой клиент. «Я не знаю, что с ней делать!» Женские слёзы вызывают у мужчин панику.
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Маленький мальчик девочке - пойдем гулять. Девочка - не пойду, я плачу. - Мальчик - запомни где остановилась, погуляем, потом доплачешь.