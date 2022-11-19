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«23». Евгения Медведева в день рождения показала фото в черном платье и с тортом

«23». Евгения Медведева в день рождения показала фото в черном платье и с тортом

Российская фигуристка Евгения Медведева сегодня празднует день рождения. Ей исполнилось 23 года.  Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

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