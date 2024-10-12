Атака беспилотников ВСУ на Краснодарский край в ночь на 12.10.2023: последние новости

Атака беспилотников на Краснодарский край: последствия ночного удара и восстановительные работы. В ночь на 12 октября 2023 года беспилотники Вооружённых сил Украины нанесли удар по Краснодарскому краю, что привело к повреждению жилых домов и автомобилей в двух районах региона.