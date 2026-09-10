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Андриевский — о поражении «Амура»: «Игра катилась к овертайму или до забитого гола. К сожалению, мы его пропустили»

Андриевский — о поражении «Амура»: «Игра катилась к овертайму или до забитого гола. К сожалению, мы его пропустили»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении своей команды от «Сибири» в матче КХЛ (0:2).

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