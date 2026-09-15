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FiNE NEWS

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За ночь над Воронежской областью сбили 16 дронов ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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