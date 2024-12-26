Утопшая «Большая Медведица» как прелюдия к мирным переговорам Ursa Major Ursa Major Об уязвимости российской логистики нам впервые рассказали 26 сентября 2022 года, когда террористы из неназванных структур Запада уничтожили «Северные потоки».
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