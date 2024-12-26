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Тайная доктрина

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Утопшая «Большая Медведица» как прелюдия к мирным переговорам

Утопшая «Большая Медведица» как прелюдия к мирным переговорам

Утопшая «Большая Медведица» как прелюдия к мирным переговорам Ursa Major Ursa Major Об уязвимости российской логистики нам впервые рассказали 26 сентября 2022 года, когда террористы из неназванных структур Запада уничтожили «Северные потоки».

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Модест
кое-кто спит и видит договорнячок
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