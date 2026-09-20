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FT: армия России уничтожила сталелитейную промышленность Украины

FT: армия России уничтожила сталелитейную промышленность Украины

Российская армия в ходе ударов по Украине фактически уничтожила сталелитейную промышленность в этой стране, заявил глава офиса гендиректора сталелитейной и горнодобывающей компании «Метинвеста» Александр Водовиз 20 сентября газете Financial Times (FT).

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