Когда пришла пора менять имена проспектов

«Обратная декоммунизация» Предыстория событий. 30 января в telegram-канале главы администрации Мелитополя, секретаря Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галины Данильченко появилась информация о переименовании улиц города.
«Обратная декоммунизация» Предыстория событий. 30 января в telegram-канале главы администрации Мелитополя, секретаря Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галины Данильченко появилась информация о переименовании улиц города.
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