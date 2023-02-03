Военное обозрение

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Когда пришла пора менять имена проспектов

Когда пришла пора менять имена проспектов

«Обратная декоммунизация» Предыстория событий. 30 января в telegram-канале главы администрации Мелитополя, секретаря Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галины Данильченко появилась информация о переименовании улиц города.

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