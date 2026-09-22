Зеленский и Трамп начали встречу на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп начали встречу на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке.
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