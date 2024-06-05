В Белом доме заявили, что США продолжают придерживаться политики "одного Китая"

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos Курс США в отношении Тайваня не претерпел изменений, однако Вашингтон по-прежнему придерживается политики "одного Китая", заявил во время брифинга помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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