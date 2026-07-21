Воздух больше не нужен: ИИ-серверы Nvidia будут охлаждаться водой 45 °C

Жидкостная система Rubin убирает вентиляторы и градирни, снижает энергозатраты дата-центров и почти исключает расход воды на охлаждениеNvidia перевела свою новую ИИ-инфраструктуру Rubin на полностью жидкостное охлаждение, где теплоноситель работает при температуре до 45 °C.
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