Воздух больше не нужен: ИИ-серверы Nvidia будут охлаждаться водой 45 °C

Жидкостная система Rubin убирает вентиляторы и градирни, снижает энергозатраты дата-центров и почти исключает расход воды на охлаждениеNvidia перевела свою новую ИИ-инфраструктуру Rubin на полностью жидкостное охлаждение, где теплоноситель работает при температуре до 45 °C.