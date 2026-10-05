В Севером округе установили 67 дворовых шлагбаумов по упрощённой программе

В этом году в Москве по упрощённой программе «Московского паркинга» установили свыше 500 дворовых шлагбаумов, которые теперь работают по 198 адресам столицы.
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