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Избирательные участки открылись на Урале и в Западной Сибири

Избирательные участки открылись на Урале и в Западной Сибири

Голосование на выборах президента Российской Федерации началось на Урале и в Западной Сибири.Проголосовать могут избиратели в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, а также в Пермском крае и Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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