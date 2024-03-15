Избирательные участки открылись на Урале и в Западной Сибири

Голосование на выборах президента Российской Федерации началось на Урале и в Западной Сибири.Проголосовать могут избиратели в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Оренбургской областях, а также в Пермском крае и Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.