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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лазовский о том, что Пащенко стрелял по его установке: «Я тоже через такое проходил, это спорт, может случиться с каждым»

Петр Пащенко по ошибке сделал несколько выстрелов по установке Лазовского. После корректировки результата белорусский биатлонист занял 4-е место.

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