Вместе с омскими депутатами Павловым и Саханем задержан Игорь Толчев - директор ООО «Кедр», которое построило торговый центр в парке 30-лети ВЛКСМ.
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Вместе с омскими депутатами Павловым и Саханем задержан Игорь Толчев - директор ООО «Кедр», которое построило торговый центр в парке 30-лети ВЛКСМ.