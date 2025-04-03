Аналитики: в Петербурге подскочил объем предложений во «вчерашних» новостройках

Показатель поднялся на 13 процентов Объем предложений в новостройках, которые уже введены в эксплуатацию, в Северной столице за год вырос почти на 13%, рассказал ТАСС коммерческий директор сервиса «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии