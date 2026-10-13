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Регионы России

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Devolo представила компактный маршрутизатор WiFi 7 BE9300 с внутренними антеннами

Devolo представила компактный маршрутизатор WiFi 7 BE9300 с внутренними антеннами

Для проводного подключения предусмотрен один универсальный порт RJ-45 WAN/LAN со скоростью до 2,5 Гбит/с и три гигабитных разъёма LAN.

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