ПВО сбила за ночь шесть украинских беспилотников

За минувшую ночь российские военные пресекли попытку украинских войск совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на российской территории, сбито шесть устройств, сообщает в понедельник, 17 июня, Минобороны.
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