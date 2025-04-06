Американские ученые нашли математическую ошибку в формуле пошлин Трампа

Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит серьезную математическую ошибку, из-за которой реально необходимый размер пошлин завышен многократно, сообщили старшие научные сотрудники Американского института предпринимательства.
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