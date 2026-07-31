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ИА Реалист

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Санчес назвал вторжение 60 тысяч мигрантов в Сеуту «атакой на территориальную целостность Испании»

Санчес назвал вторжение 60 тысяч мигрантов в Сеуту «атакой на территориальную целостность Испании»

МАДРИД (ИА Реалист). Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение около 60 тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на побережье Марокко «атакой» и «нарушением территориальной целостности» страны.

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