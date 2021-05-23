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Пострадавший в дорожном конфликте петербуржец умер от ножевого ранения сердца. Клинок в него воткнул таксист

26-летний водитель «КИА Сид», получивший удар ножом от другого участника дорожного движения в Невском районе Петербурга, умер в НИИ скорой помощи им.

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