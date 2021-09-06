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Футбольное "Динамо" из Приморья победило "Зенит", но не питерский

Футбольное "Динамо" из Приморья победило "Зенит", но не питерский

"Динамо-Владивосток" во втором домашнем матче одержало победу над "Зенитом" из Пензы — 1:0. Единственный мяч в этой встрече 5 сентября забил Артем Коржунов на 31 минуте игры.

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