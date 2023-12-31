Дуда в новогоднем обращении не упомянул Украину и раскритиковал правительство

Президент Польши Анджей Дуда обратился с предновогодним посланием к народу страны, в котором ни слова не сказал об Украине, ее поддержке и конфликте с ней, но раскритиковал новое правительство, пишет 31 декабря польский финансовый портал Money.
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