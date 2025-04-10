Житель Ногинска стал первой жертвой атаки робота с искусственным интеллектом

Мужчина в один миг лишился доступа к соцсетям и приложениям.Тридцатилетний житель Ногинска столкнулся с серьезной проблемой, когда лишился доступа к интернет-мессенджерам, соцсетям, госуслугам и банковскому приложению на своем смартфоне.