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Царьград

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Житель Ногинска стал первой жертвой атаки робота с искусственным интеллектом

Житель Ногинска стал первой жертвой атаки робота с искусственным интеллектом

Мужчина в один миг лишился доступа к соцсетям и приложениям.Тридцатилетний житель Ногинска столкнулся с серьезной проблемой, когда лишился доступа к интернет-мессенджерам, соцсетям, госуслугам и банковскому приложению на своем смартфоне.

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