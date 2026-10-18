ES Potential Ideas - 10/18/26 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ SITCo Setup Watch — Monday, October 19 Regime: Damaged Structure / Overnight Repair Attempt The rebound is testing broken structure.
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