Россия сделала следующий шаг после применения "Орешника" по Днепропетровску.
Россия делает следующий шаг после "Орешника". Европе и скандинавам не понравится
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... брюссель, лондОн, парЫж- разве есть разница в сортах дерьма????????
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10 час.
Aнатолий Райков
На этом говне,всегда ставят знаки качества,а особенно на дерьмократии,консерватизме и на всём конгресе США.Ну если в США президентов убивают,так что же про них говорить? https://rutube.ru/video/1aac6d8cf2027cc9399acf37e930455b/?t=293&r=plwd
Вот почему убивают президентов США!
RUTUBE
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9 час.
alik3456 Джексон
Сначала пусть америку раздербанет , потом можно и убить...
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4 час.
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