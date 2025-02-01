Россия делает следующий шаг после "Орешника". Европе и скандинавам не понравится

Aнатолий Райков

На этом говне,всегда ставят знаки качества,а особенно на дерьмократии,консерватизме и на всём конгресе США.Ну если в США президентов убивают,так что же про них говорить? https://rutube.ru/video/1aac6d8cf2027cc9399acf37e930455b/?t=293&r=plwd