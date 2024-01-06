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Закон, порядок, государство

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Как не отправиться из храма прямиком в больницу, рассказали в МЧС Приморья

Как не отправиться из храма прямиком в больницу, рассказали в МЧС Приморья

В Рождество многие посещают богослужения. Дабы благое дело не обернулось бедой, сотрудники МЧС напоминают о пожарной безопасности, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

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