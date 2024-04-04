Легендарный Кафу вручил в Москве Гран-при! Итоги Премии РБ-2024

4 апреля 2024 года во Дворце гимнастики имени Ирины Винер состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам Премии РБ.
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