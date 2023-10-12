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Тюменский риелтор о росте цен на съемные квартиры: «На рынке аренды дефицит»

Тюменский риелтор о росте цен на съемные квартиры: «На рынке аренды дефицит»

ТЮМЕНЬ, 12 октября, ФедералПресс. За год в Тюмени значительно выросли цены на аренду жилья. По данным «Росриэлт», в сентябре прошлого года в областной столице можно было найти квартиру за 11 тысяч рублей в месяц, в 2023 году цены поднялись до 15 тысяч рублей.

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