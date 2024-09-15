Добролюбовка приглашает поговорить о музыке, звучащей на страницах книг

После летнего перерыва библиотека запускает новый сезон музыкальных встреч с музыкантом Еленой УзкойЕсли до этого музыку в книгах вы только могли вообразить (ведь литературный текст не способен воспроизвести музыку), то на встрече в Добролюбовке 26 сентября в 18:00 — можно будет ее и услышать, и узнать о «книжных» мелодиях много нового.