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Военное обозрение

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Призывающий украинцев не уклоняться от призыва Зеленский сам несколько раз игнорировал повестки

Призывающий украинцев не уклоняться от призыва Зеленский сам несколько раз игнорировал повестки

На фоне тотальной мобилизации на Украине стоит вспомнить тот факт, что президент Зеленский в своё время получал несколько повесток из военкомата, но так и явился по ним.

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