Дачный вопрос: сколько стоит загородный домик для летнего отдыха в Севастополе?

Слово «дача» происходит от глагола «давать», и означало оно — «дарованная князем земля». Дачами до XIX века назывались земли, схожие с родовыми владениями и обустроенные по типу традиционной родовой усадьбы.
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