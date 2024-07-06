Рябков: В ядерной доктрине РФ может произойти некая конкретизация

Определенная «конкретизация» в российской ядерной доктрине может произойти через «какое-то время». Этому может содействовать дальнейшая эскалация ситуации со стороны противников Москвы, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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