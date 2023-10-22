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Мировое обозрение

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США разворачивают дополнительные системы ПВО на Ближнем Востоке, Китай направил боевые корабли

США разворачивают дополнительные системы ПВО на Ближнем Востоке, Китай направил боевые корабли

Из-за риска усугубления конфликта между Палестиной и Израилем, на фоне опасений, что этот кризис может перерасти в тотальную войну на Ближнем Востоке, США разворачивают дополнительные системы ПВО по всей территории региона.

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