Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Британии призвал освободить Владимира Кара-Мурзу

Глава МИД Британии призвал освободить Владимира Кара-Мурзу

Новый премьер-министр Великобритании назначил главу МИД МИД Британии: Кара-Мурзу следует освободить по гуманитарным соображениям Алексей Никольский/РИА Новости Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовал немедленно освободить из российской колонии журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом), который отбывает наказание за государственную измену.

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Комментарии
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Генрих
Не должно быть никаких двойных и тройных гражданств... Или или... ибо требования забугорного всегда противоречит нашему и способствует предательству.
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8 час.
В К
Ещё гиббон черножопый будет указывать, сука только вчера с пальмы слез, а туда же!
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ужас! Это же какой то 3.14здец.
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5 час.

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