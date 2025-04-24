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Удастся ли глобалистам реванш над Трампом в Европе?

Удастся ли глобалистам реванш над Трампом в Европе?

Инсайдеры в киевских кабинетах власти сообщают, что в Администрации Дональда Трампа выставили офису президента Владимира Зеленского ультиматум: если до конца недели временщики не согласуют формат «временного перемирия», США свернут дополнительно ряд программ по Украине и окончательно выйдут из урегулирования конфликта.

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