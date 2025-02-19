Россиянам рассказали о трех малоизвестных способах получить налоговый вычет

Налоговый консультант Нестерова напомнила о возможности оформить вычет за спорт В России можно оформить налоговый вычет за спорт, благотворительность и добровольное медицинское страхование (ДМС), напомнила налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова.
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