Россиянам рассказали о трех малоизвестных способах получить налоговый вычет

Налоговый консультант Нестерова напомнила о возможности оформить вычет за спорт В России можно оформить налоговый вычет за спорт, благотворительность и добровольное медицинское страхование (ДМС), напомнила налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова.