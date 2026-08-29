«Мама, а что у нас общего?»: Алена Ахмадуллина откровенно о браке, детях и ЭКО

Алена Ахмадуллина во втором браке наконец-то стала мамой. Сын и дочка занимают одно из главных мест в жизни модельера.
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