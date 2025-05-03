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Квартира, дом, дача

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От странных до опасных: 18 архитектурных провалов, которые заслуживают публичного позора

От странных до опасных: 18 архитектурных провалов, которые заслуживают публичного позора

Люди в интернете любят стыдить других за их выбор. Будь топровальные прически, вещи, сделанные собственными руками или неудачный ремонт, люди любят указывать на то, насколько безвкусными могут быть другие.

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