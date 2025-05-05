Бойцы группировки «Запад» взяли в плен шесть украинских военнослужащих

Также были уничтожены десять минометных расчетов ВСУ Шесть украинских военнослужащих сдались в плен российской группировке «Запад» за прошедшие сутки, рассказал журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
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