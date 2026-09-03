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Царьград

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Корпоративный рынок облигаций обновил августовский рекорд

Корпоративный рынок облигаций обновил августовский рекорд

В августе компании завершили 116 размещений облигаций на 875,1 млрд рублей, что на 37% превышает показатель июля и на 32% результат августа прошлого года.

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