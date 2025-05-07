Клещ не укусит. Несколько простых советов как себя обезопасить при походе в лес

Клещи не прыгают, не летают и не бегают, но охотятся весьма успешно. Как защититься от клещей во время прогулок на природе? Мы собрали несколько простых и действенных советов, которые помогут вам снизить риск укуса и спокойно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе.