Shot: у Елены Блиновской поднялась температура в СИЗО

Известный блогер Елена Блиновская заболела в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По информации источника канала, во время перевозки подсудимой в Московской городской суд для рассмотрения жалобы на продление ареста на имущество у женщины поднялась температура и заболело горло.