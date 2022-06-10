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  • Хелен
    Спасибо.Чужое сердце
  • Константин Самарин
    И правильно кота носом тыкал! За две недели тот мог-бы и починить всёПерепутал жизенны...
  • Константин Самарин
    Помнится, в средине 60-х  был такой лимонад, просто "Лимонад", с изображением рюмки, кислый прекислый, но вкуснейший....Не все советские ...

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