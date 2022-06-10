Любой мужчина всегда мечтает об умной, но почему-то женится на красивой.Наверно, потому что их больше.
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