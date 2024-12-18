Готовьтесь к битве: «Авангард» – ЦСКА в «G-Drive Арена»

Купите билеты на матч «Авангард» – ЦСКА и погрузитесь в атмосферу одного из самых захватывающих матчей сезона! 17 января 2025 года на льду «G-Drive Арена» в Омске «ястребы» сразятся с московскими армейцами в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
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