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Русская весна

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В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов

В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов

Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменяются с 2025 года, в частности, увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету, сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).

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