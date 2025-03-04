В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов

Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменяются с 2025 года, в частности, увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету, сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).