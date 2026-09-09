PsyCh Journal: привычка все просчитывать лишает людей моральных принципов

Психологи из Чжэцзянского университета в Китае выяснили, что так называемый расчетливый склад ума — бессознательная привычка анализировать социальные и моральные проблемы с математической точки зрения — заставляет людей отказываться от принципов ради денег или статуса.
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