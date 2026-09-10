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Хроники марсианского долгожителя: что увидел Opportunity за 15 лет странствий

Хроники марсианского долгожителя: что увидел Opportunity за 15 лет странствий

Когда речь заходит о самых выдающихся роботах-исследователях в истории космонавтики, сложно не вспомнить миссию, которая должна была продлиться всего 90 солов, а в итоге растянулась на полтора десятилетия.

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