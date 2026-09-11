В Архангельской области 12 сентября отменят развлекательные мероприятия

В регионе приспустят государственные флаги в память о погибших в ДТП на трассе М-8.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ об объявлении 12 сентября днем траура по погибшим в смертельном ДТП на трассе М-8.
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